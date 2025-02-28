Седокова в платье с откровенным декольте отправилась на день рождения «друга»

Седокова в черном платье с откровенным декольте отправилась на день рождения «друга»
Певица старается нормализовать свою жизнь.
Анна Седокова в черном коктейльном платье с откровенным декольте и открытыми собралась на день рождения своего «друга». Певица поделилась ярким образом в сториз.
Последние месяцы были для артистки сложными: она перенесла нервный срыв и проходила лечение у специалистов. Несмотря на трудности, Седокова отметила, что старается возвращаться к нормальной жизни и делиться своими переживаниями с подписчиками.
«Вчера я впервые вышла из дома. Вечером. Время идет, но легче не становится. Я все так же боюсь людей. Моя жизнь — это дети и остатки работы, которые я пытаюсь собрать. Иногда я заставляю себя делать попытки быть нормальной. Запостить фото, например. Я правда пытаюсь. Вот вчера я заставила себя и вышла на день рождения к красивым и счастливым людям. Я просто сидела и смотрела. Играла красивая музыка. На видео я собираюсь под звуки лучшего певца современности по мнению мамы», — написала Седокова в своем Telegram-канале, упомянув о своем сыне.