Седокова в платье с откровенным декольте отправилась на день рождения «друга»

Певица старается нормализовать свою жизнь.

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Анна Седокова в черном коктейльном платье с откровенным декольте и открытыми собралась на день рождения своего «друга». Певица поделилась ярким образом в сториз.

Последние месяцы были для артистки сложными: она перенесла нервный срыв и проходила лечение у специалистов. Несмотря на трудности, Седокова отметила, что старается возвращаться к нормальной жизни и делиться своими переживаниями с подписчиками.