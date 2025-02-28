Певец Александр Буйнов не планирует отменять концерты после ДТП с пенсионеркой в Подмосковье. Об этом сообщил продюсер артиста Сергей Пудовкин.

По его словам, все запланированные в Москве выступления состоятся. В их числе – апрельский юбилейный концерт в Кремлевском дворце.

«Произошла, безусловно, сложная ситуация, потому что пострадал человек. Все извинения были принесены сразу после инцидента. Александр Николаевич воспринимает произошедшее очень эмоционально, но никаких отмен мероприятий не будет», – сказал Пудовкин в беседе с Абзацем.

Он также назвал клеветой информацию о том, что Буйнов якобы не вышел из машины после наезда на 61 летнюю женщину.

Напомним, вечером 26 февраля Александр Буйнов сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в Наро-Фоминском округе Подмосковья. По словам пострадавшей, певец хотел покинуть место ДТП и прятался от нее в машине, так как боялся, что его узнают. Она подчеркнула, что водитель даже не подошел посмотреть, в порядке ли сбитый им пешеход. Пенсионерку госпитализировали с травмой ноги.

Ранее сообщалось, что Александр Буйнов может отделаться штрафом и лишением прав за ДТП с участием пешехода. Наказание 74-летнего исполнителя хита «Пустой бамбук» зависит от степени тяжести травм, полученных пострадавшей пенсионеркой.