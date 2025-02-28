Моргенштерн* заявил о потере дохода от российских фанатов

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан Минюстом России иностранным агентом) заявил, что лишился значительной части своего дохода. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.

«Я стал беднее на 90 процентов... (...) В связи с новым законом я больше не получаю денег за музыку с территории России, а это 90 процентов моей аудитории», — объяснил артист.

По словам Моргенштерна, его новый альбом «Алишер» был удален с российских площадок. Теперь запись снова доступна, но уже как некоммерческий релиз.

Известно, что с 1 марта в России иноагентов обяжут зачислять некоторые доходы на специальные рублевые счета. К таким доходам относятся продажа недвижимости и сдача ее в аренду, использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Воспользоваться деньгами со специального счета человек сможет только после снятия с него статуса иностранного агента.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн анонсировал «первый трезвый» мировой тур.