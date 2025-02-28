Муж Собчак, предположительно, оформил налоговый номер в Италии

Муж Собчак Богомолов, предположительно, оформил налоговый номер в Италии
Муж Собчак Богомолов, предположительно, оформил налоговый номер в Италии. Об этом стало известно «Страстям».
Супруг Ксении Собчак Константин Богомолов мог оформить налоговый номер в Италии. В открытом доступе появился код вида «BGMKST75L23Z154J», который, вероятно, может принадлежать режиссеру. Согласно публичным данным, налоговый код в Италии формируется следующим образом: первые 3 буквы фамилии (BGM — Богомолов), первые 3 буквы имени (KST — Константин), первые 2 номера обозначают год рождения (75 — 1975), девятая буква обозначает номер месяца рождения (L — Luglio — июль на итальянском), следующие две цифры обозначают день рождения (23).
Все эти данные совпадают с информацией о Богомолове, который родился 23 июля 1975 года. «Страсти» проверили номер на официальном сайте налогового агентства Италии, который подтвердил, что код является действующим.
Когда именно был зарегистрирован код, не указано.
Ранее мы писали о том, что Дмитрий Певцов раскрыл, как Константин Богомолов добился успеха.