Муж Собчак, предположительно, оформил налоговый номер в Италии

Муж Собчак Богомолов, предположительно, оформил налоговый номер в Италии. Об этом стало известно «Страстям».

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Супруг Ксении Собчак Константин Богомолов мог оформить налоговый номер в Италии. В открытом доступе появился код вида «BGMKST75L23Z154J», который, вероятно, может принадлежать режиссеру. Согласно публичным данным, налоговый код в Италии формируется следующим образом: первые 3 буквы фамилии (BGM — Богомолов), первые 3 буквы имени (KST — Константин), первые 2 номера обозначают год рождения (75 — 1975), девятая буква обозначает номер месяца рождения (L — Luglio — июль на итальянском), следующие две цифры обозначают день рождения (23).

Все эти данные совпадают с информацией о Богомолове, который родился 23 июля 1975 года. «Страсти» проверили номер на официальном сайте налогового агентства Италии, который подтвердил, что код является действующим.

© Налоговое агентство Италии

© Налоговое агентство Италии

Когда именно был зарегистрирован код, не указано.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Певцов раскрыл, как Константин Богомолов добился успеха.