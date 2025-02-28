Наташа Королева рассказала о тяжелой болезни

Певица Наташа Королева рассказала о тяжелых съемках в комедии «Один хороший день». Звезда призналась, что у нее была температура 40, но ей приходилось быть в кадре. Об этом сообщает «Жизнь».

Исполнительница хита «Маленькая страна» участвовала только в трех съемочных днях, но чувствовала себя очень плохо из-за болезни. Она вспомнила о тяжелых моментах и призналась, что были и экстремальные ситуации. Потом она шла в свой уютный вагончик и была окружена заботой.

«Я этот фильм не забуду никогда, потому что я снималась с температурой 40 и это было, конечно, очень сложно. Ты болеешь, а все съемки натурные, когда тебя обливают краской, когда тебя все время бросают каскадеры, когда ты все время находишься в экстремальных каких-то условиях. Это жесть!» – призналась звезда.

Королева добавила, что нужно очень любить кино, чтобы сниматься в любых условиях. На премьере артистку поддержал ее упруг Сергей Глушко, который преподнес жене желтые тюльпаны.

Ранее 51-летняя певица Наташа Королева заявила, что Тарзан отметит юбилей вдали от нее.