Аксюта впервые прокомментировал скандал с дочерью Алсу на «Голосе»

Продюсер Юрий Аксюта прокомментировал скандал, который произошел с дочерью певицы Алсу Микеллой Абрамовой на шоу «Голос. Дети». Свое мнение он выразил в интервью в YouTube-шоу «Как это было с Яной Чуриковой».

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Аксюта признал ошибку в организации голосования и выразил сожаление, подчеркнув, что подобное поведение родителей неприемлемо, особенно по отношению к собственному ребенку.

Ранее Алсу призналась, что покупкой голосов занимался бывший муж Ян Абрамов.

— Никаких денег никто не берет! Уверен, что и наставникам звонят, чтобы они повернулись. От меня вообще ни фига не зависит, — заявил Аксюта.

Продюсер также отметил важность честности в проекте, утверждая, что именно она обеспечила «Голосу» его успех. Он категорически отверг обвинения в продаже мест и взятках, добавив, что такие действия разрушают доверие зрителей и ставят под угрозу будущее талантливых детей.Это не единственный скандал в шоу-бизнесе. Например, певица Лолита Милявская на протяжении долгого времени не могла урегулировать конфликт с организаторами концерта, требовавшими от звезды три миллиона рублей.