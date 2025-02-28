На Жерара Депардье оформили микрозайм в России

Телефонные мошенники оформили на французского актера Жерара Депардье микрозайм в России. Как сообщает Telegram-канал Mash, теперь он должен микрофинансовой организации (МФО) 5 тысяч рублей, к этой сумме ежедневно прибавляются проценты.

По информации канала, артист стал жертвой новой схемы злоумышленников. Они стараются набрать займов на тех, кто точно не сможет обратиться в правоохранительные органы — например, на имеющих российское гражданство жителей других стран. Депардье получил российский паспорт еще в 2013 году.

По информации Mash, до данных французского актера добрались мошенники из Воронежа. Задолженность числится за артистом с февраля прошлого года. Кроме того, у Депардье есть еще один долг в России — просроченные взносы в Российский союз кинематографистов. Он не оплачивает их уже семь лет.

Напомним, что накануне СМИ сообщили, что Депардье во Франции стал фигурантом расследования о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. В рамках расследования прошли обыски в Париже, Мэне и Луаре, а также в Бельгии.