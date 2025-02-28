Перегорели: главные трагедии корейского шоу-бизнеса

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19 апреля 2023 года из жизни ушел 25-летний участник популярной группы Astro, Мунбин. Смерть звезды шокировала многих поклонников его творчества.
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19 апреля 2023 года из жизни ушел 25-летний участник популярной группы Astro, Мунбин. Смерть звезды шокировала многих поклонников его творчества. 
© Соцсети
Мунбин всегда был улыбчивым и с теплотой относился к поклонникам. Считается, что артист выгорел из-за плотного графика.
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Мунбин всегда был улыбчивым и с теплотой относился к поклонникам. Считается, что артист выгорел из-за плотного графика.  
© Соцсети
Популярность сыграла злую шутку с 22-летней певицей Ан Соджин. Она являлась участницей шоу на выживание Superstar K1 и пела в поп-группе KARA Project.
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Популярность сыграла злую шутку с 22-летней певицей Ан Соджин. Она являлась участницей шоу на выживание Superstar K1 и пела в поп-группе KARA Project. 
© Соцсети
На волне успеха у Соджин началась тяжелая депрессия. Ее тело нашли в саду у жилого комплекса 24 февраля 2015 года.
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На волне успеха у Соджин началась тяжелая депрессия. Ее тело нашли в саду у жилого комплекса 24 февраля 2015 года. 
© Соцсети

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Жертвой депрессии стал лидер и вокалист группы SHINee, Ким Джонхен. Ни популярность, ни богатство так и не смогли помочь 27-летней звезде обрести радость жизни.
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Жертвой депрессии стал лидер и вокалист группы SHINee, Ким Джонхен. Ни популярность, ни богатство так и не смогли помочь 27-летней звезде обрести радость жизни. 
© Соцсети
Джонхен погиб 18 декабря 2017 года в возрасте 27 лет.
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Джонхен погиб 18 декабря 2017 года в возрасте 27 лет.  
© Соцсети
Чхве Чжин Ри сложно было назвать хорошей девочкой. Солли считала себя феминисткой и неоднократно вступала в полемику с консервативным корейским обществом.
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Чхве Чжин Ри сложно было назвать хорошей девочкой. Солли считала себя феминисткой и неоднократно вступала в полемику с консервативным корейским обществом. 
© Соцсети
В конце концов Чжин Ри стали травить в соцсетях и СМИ. 14 октября 2019 года 25-летняя артистка ушла из жизни, не справившись с давлением.
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В конце концов Чжин Ри стали травить в соцсетях и СМИ. 14 октября 2019 года 25-летняя артистка ушла из жизни, не справившись с давлением.  
© Соцсети
Буквально через месяц погибла ее близкая подруга Гу Хара – бывшая участница одного из самых известных корейских герл-бэндов Kara.
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Буквально через месяц погибла ее близкая подруга Гу Хара – бывшая участница одного из самых известных корейских герл-бэндов Kara. 
© Соцсети

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Девушке было всего 28 лет.
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Девушке было всего 28 лет. 
© Соцсети
Спустя две недели после смерти Гу Хара 3 декабря 2019 года в собственном доме было обнаружено тело молодого актера и певца Чха Ин Ха.
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Спустя две недели после смерти Гу Хара 3 декабря 2019 года в собственном доме было обнаружено тело молодого актера и певца Чха Ин Ха. 
© Соцсети
Поклонники артиста уверены, что причиной смерти кумира стали тяжелые условия работы в шоу-бизнесе.
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Поклонники артиста уверены, что причиной смерти кумира стали тяжелые условия работы в шоу-бизнесе. 
© Соцсети

В последние годы корейская культура переживает настоящий расцвет. Артисты K-pop и актеры многочисленных дорам обретают немыслимую популярность по всему миру. Поклонники всех возрастов восхищаются красотой и скромностью своих айдолов, которые всегда появляются перед камерами с лучезарной улыбкой.

Но мало кто знает, что подобная слава дается южнокорейским звёздам с большим трудом. Артисты связаны бесчисленным множеством контрактов и вынуждены работать практически на износ. Кроме того, корейское общество крайне негативно относится к любым проявлениям слабости у кумиров, ведь айдолы должны быть идеальны. За жизнью звезд постоянно следят не только бульварные журналисты, но и миллионная армия фанатов. Если артист совершает хотя бы одну ошибку, то корейское общество превращается в безжалостную стаю гиен, готовых стереть из реальности даже малейшее напоминание о былой славе кумиров.

Thevoicemag.ru разбирался, как и почему культура отмены и работа без отдыха приводят к непоправимым трагедиям в корейском шоу-бизнесе.

6 самых жутких смертей звезд K-pop — в галерее «Рамблера».

Шоу-бизнес
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