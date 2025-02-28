Перегорели: главные трагедии корейского шоу-бизнеса

В последние годы корейская культура переживает настоящий расцвет. Артисты K-pop и актеры многочисленных дорам обретают немыслимую популярность по всему миру. Поклонники всех возрастов восхищаются красотой и скромностью своих айдолов, которые всегда появляются перед камерами с лучезарной улыбкой.

Но мало кто знает, что подобная слава дается южнокорейским звёздам с большим трудом. Артисты связаны бесчисленным множеством контрактов и вынуждены работать практически на износ. Кроме того, корейское общество крайне негативно относится к любым проявлениям слабости у кумиров, ведь айдолы должны быть идеальны. За жизнью звезд постоянно следят не только бульварные журналисты, но и миллионная армия фанатов. Если артист совершает хотя бы одну ошибку, то корейское общество превращается в безжалостную стаю гиен, готовых стереть из реальности даже малейшее напоминание о былой славе кумиров.

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