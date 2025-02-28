Разведенную Алсу заметили в объятиях известного мужчины

Разведенную певицу Алсу заметили в объятиях Константина Крюкова на природе. Об этом сообщает «7Дней.ru».

© Passion.ru

В 2024 году Алсу развелась с Яном Абрамовым из-за его измен. Адвокат бизнесмена утверждает, что после расставания у певицы появился новый мужчина. Сама артистка отрицает подобные сообщения, однако на днях в Сети появилось фото, на котором та запечатлена в объятиях Крюкова.

Примечательно, что артистов застали в довольно необычной локации — в лесу. Вероятно, Алсу и Крюков снимались в клипе или в романтическом ТВ-проекте. Сами знаменитости не комментировали распространившийся снимок.

Отметим, что Крюков уже много лет состоит в браке. В 2023 году супруги стали родителями.

Ранее 41-летняя певица Алсу заявила, что признала вину в разводе с Яном Абрамовым. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Тарзан отметит юбилей вдали от Наташи Королевой.