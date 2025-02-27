Прохор Шаляпин пригрозил судом Марии Погребняк

Певец Прохор Шаляпин пригрозил блогеру Марии Погребняк судом в новом выпуске YouTube-шоу «Алена, Блин!». Подробности произошедшего приводит «Комсомольская правда».

Погребняк приняла участие в новом выпуске шоу «Алена, Блин!», которое вышло на YouTube 27 февраля. Ведущая программы попросила блогера позвонить Шаляпину, чтобы лично высказать ему свое мнение по поводу слов певца в адрес Ирины Дубцовой, которую он ранее назвал «сбитым летчиком», имея в виду, что она утратила былую славу и о ней все забыли.

Погребняк согласилась и, набрав исполнителя, спросила, зачем он обидел Дубцову.

«Надеюсь, ты меня не записываешь. Потому что я не хотел бы, чтобы это было обнародовано. Я запрещаю записывать», — ответил на это Шаляпин.

О дальнейшем диалоге между блогером и певцом ничего неизвестно, однако в выпуск вставили последние фразы из него. Согласно им, между Погребняк и Шаляпиным произошла словесная перепалка, в которой исполнитель пригрозил экс-жене футболиста судом.

«Я поняла, что я страшная, ужасная женщина, что пиарюсь только за счет друзей. Но тогда я подам на тебя в суд за то, что ты меня публично оскорбил», — ответила ему Погребняк.

В свою очередь ведущая Алена Жигалова также пригрозила Шаляпину судом «за то, что он выложил в интернет пикантную фотографию с ней».