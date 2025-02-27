Директор Александра Буйнова дал комментарии по поводу аварии

В предпоследний день зимы Сеть взорвала ошарашивающая новость. Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке и хотел скрыться с места ДТП. Помощи он 61-летней пострадавшей не оказал, даже не вышел из машины, чтобы осведомиться, как женщина себя чувствует. Вместо этого отсиживался в авто, а после пытался уехать. WomanHit удалось разузнать у директора артиста Сергея Пудовкина новые детали случившегося. Он заявил, что подробности аварии значительно исказили, а заодно со слов певца рассказал, как все было на самом деле.

Сбежать не собирался

Вопреки распространяющейся в новостных пабликах информации, Буйнов не намеревался уехать, оставив сбитую им воспитательницу детского сада на произвол судьбы. Напротив, исполнитель пытался помочь женщине.

«Александр Николаевич (кстати, я не считаю это правильным), пытался оказать сразу помощь, в том смысле, чтобы отвезти в какое-то медицинское учреждение, подбежал, но этим должны заниматься специалисты. Спасибо здесь и сотрудникам ГИБДД, и медицинским сотрудникам. ГИБДД через семь минут уже составляли протокол», — пояснил Пудовкин.

Что говорят свидетели

На место происшествия оперативно прибыл и сотрудник администрации Наро-Фоминского района Владимир Ермаков. Он подтвердил слова директора Буйнова, сообщив, что артист оказался законопослушным гражданином. Прошел медосвидетельствование и присутствовал при составлении протокола:

«Могу опровергнуть нападки в его адрес. В частности, Александр Николаевич место ДТП не покидал. На месте он предлагал помощь пострадавшим. Также считаю, что СМИ, которые опубликуют информацию о том, что он уехал на корпоратив, действуют неправомерно. Александр Николаевич прошел все необходимые процедуры, алкоголя в крови у него оказалось ноль».

Буйнов извинился и намерен помогать

Артист спустя несколько часов после аварии опубликовал «покаянный» пост в соцсети, где принес извинения Алле Николаевне (пострадавшей) и ее родным. Он пообещал оказывать помощь пенсионерке. Тем временем сама женщина успела дать первое интервью из больницы, где лежит с разрывом связки надколенника и ушибами. Под вопросом сотрясение головного мозга. Заключения медиков с указанием всех травм, полученных пациенткой, пока нет.

Нестыковки все же есть

Мнения очевидцев, ставших случайными свидетелями аварии и представителей певца, разнятся значительно. В любом случае, все подробности еще предстоит выяснить ответственным лицам. Имеются записи с камер видеонаблюдения, которые позволят восстановить картину с точностью до секунды. Ну а пока и у пострадавшей, и у виновной стороны стремительно растет группа поддержки. Сторонники артиста уверены, что пострадавшая нарочно нагнетает обстановку, чтобы заработать на резонансном ДТП побольше денег. Ну а поддерживающие пенсионерку уверены, что поведение Буйнова после аварии было неприемлемым, и никакой «особый» статус не давал ему права калечить пешехода.

«Александр Николаевич это очень тяжело переживает и будет переживать, но на дороге, к сожалению, так бывает. Как мне сказали, протокол уже есть в интернете, кто-то, к сожалению, сливает даже такую информацию… Ну что делать? Понятно, что это трагическая случайность», — резюмировал Сергей Пудовкин.

К слову, на вопрос о том, успел ли певец связаться с потерпевшей лично, директор отвечать не стал.