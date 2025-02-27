Дочь Якубовича назвала выдумкой новости о доме ведущего за 1 млрд рублей. Об этом сообщает Абзац.

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Сегодня ряд СМИ написали о дорогостоящей недвижимости Леонида Якубовича. Так, журналисты нашли у телеведущего 10-комнатную квартиру в элитном доме в центре Москвы стоимостью 202 миллиона рублей и участок в 30 соток с домом в деревне Веледниково Истринского района Подмосковья. Стоимость этого объекта журналисты оценили в 1 миллиард рублей.

Дочь телеведущего поспешила опровергнуть эту информацию.

«Это какая-то фантастическая выдумка. У меня не хватило бы фантазии на подобные сплетни. Он живёт в столичной квартире, где часто даёт интервью. Ещё он периодически приезжает на дачу, которую в 2010 году показывали в передаче „Пока все дома“. Людям, которые не имеют своих загородных домов, самая обычная дача может показаться замком», — заявила Варвара Видо.

При этом в программе «Пока все дома» от 2010 года действительно был показан тот самый дом, стоимость которого журналисты оценили в миллиард рублей.

Ранее мы писали о том, что Якубович отреагировал на слухи об элитной недвижимости.