Волочкова отреагировала на продажу масок с ее лицом

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на продажу полиуретановых масок с ее лицом на маркетплейсах. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что «обескуражена» этим.

Волочкова отметила, что ничего не знала о масках с ее лицом, поскольку ее никто об этом не предупреждал.

«Я считаю, что это очень некрасиво, потому что если бы у меня спросили и сделали бы красивую маску, то я, может быть, и против не была», — сказала она.

По словам балерина, попытки заработать на ее имени происходили и ранее, в том числе с помощью футболок с ее изображением. Тогда Волочкову также никто не предупреждал.

«На моем имени, которое я зарабатывала годами труда ежедневного, многочасового, многолетнего, какие-то ушлые люди просто считают возможным зарабатывать деньги себе, даже не поставив в известность человека. Что за маски, какое изображение, в первый раз от вас слышу, но я обескуражена этим, если честно», — заключила она.

Стоит отметить, что помимо Волочковой на маркетплейсах также продаются маски с лицами других артистов, в том числе Валерием Меладзе, Михаилом Шуфутинским, Юрием Шатуновым и Леонидом Якубовичем.