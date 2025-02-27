Кэти Перри полетит в космос этой весной в составе женского экипажа

Певица Кэти Перри собирается в космос этой весной. Полет станет историческим событием, ведь экипаж будет состоять исключительно из женщин.

Вместе с исполнительницей полетят партнерша предпринимателя Джеффа Безоса Лорен Санчес, ученая Аманда Нгуен, ведущая Гэйл Кинг, бывшая специалистка из НАСА Эйша Боу, а также продюсер Керианн Флинн.

«Это первый полностью женский экипаж с момента одиночного полета Валентины Терешковой в космос в 1963 году», — сообщает сайт Blue Origin.

Лорен Санчес поделилась своими эмоциями в соцсетях. «Я не могу поверить, что это действительно происходит. Невероятные женщины, которые отправляются в этот полет, мастера своих дел, но, что более важно, они невероятные рассказчицы. Я надеюсь, что этот полет изменит их, а также всех людей, которым они поведают свою историю. Надеюсь, это пробудит воображение, чтобы мечтать о большем и тянуться к звездам», — сказала Лорен.

Для компании-организатора этот полет станет 11-ым. Таким образом, космический туризм активно набирает обороты и популярность.