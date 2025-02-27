У телеведущей Насти Ивлеевой отсудили 1,4 миллиона рублей за просроченные компоненты для ее энергетиков Easy Peasy. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, компания Ивлеевой «Коленки пчелы» заказала партию ароматизаторов со вкусом шампанского для своих энергетиков. Добавки отгрузили на склады, где они испортились из-за долгого подписания накладных.

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В связи с этим поставщик ООО «Вильд Россия» подал иск в суд с требованием взыскать с компании Ивлеевой стоимость партии, которую оценил в 1,4 миллиона рублей. Заявление было удовлетворено.

Ранее сообщалось, что Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе 30,8 миллиона рублей.