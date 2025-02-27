Мужа звезды «Дома-2» заподозрили в интимной переписке с танцовщицей гоу-гоу

Издание Super выяснило личность девушки, с которой мог вести переписку муж звезды «Дома-2» Ирины Пинчук.

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По данным издания, изучившего скрины переписок Арая Чобаняна от 2022 года, которые выложила Пинчук в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), он мог флиртовать с давней знакомой — бывшей танцовщицей гоу-гоу Анной. Утверждается, что Анна — уроженка Ростова 2000 года рождения, она была знакома с блогером с 2017 года.

Из переписки можно сделать вывод, что Арай предлагал Анне встретиться, когда находился в браке с Ириной.

«Я завтра еще [буду] в Ростове, если пересечемся, ты подходи ко мне», — писал он девушке в 2022 году.

Неизвестно, произошла ли после переписки встреча.

В 2019 году, продолжает Super, девушка стала диджеем, в 2023 переехала из Ростова в Дубай, где продолжила строить карьеру в сфере музыки. Сейчас она владеет двумя агентствами — маркетинговым и ивент-агентством — в ОАЭ, у нее есть постоянный партнер.

Недавно Пинчук сообщила, что по ее просьбе «хакеры» взломали переписку Арая и обнаружили его интимные беседы с другими женщинами. Женщину потрясло, в частности, известие об изменах супруга во время ее сложной беременности. Чобанян утверждал, что переписки фейковые, а его жену обманули мошенники. Несмотря на это, Пинчук решила развестись.