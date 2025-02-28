Mia Boyka запатентовала свое лицо

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) запатентовала свое лицо. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на соответствующие данные Роспатента.

Использовать изображение певицы в коммерческих целях можно теперь только с ее разрешения.

В частности, она запретила использовать свое лицо в сфере развлечений, организации культурно-просветительных мероприятий, бронирования билетов на зрелищные мероприятия, видеосъемки, информации по вопросам отдыха, написания музыки, организации досуга и проведения концертов.

16 октября российский певец Shaman подал две заявки в Роспатент на регистрацию бренда «Я русский». Как объяснил адвокат Дмитрий Аграновский, это поможет упорядочить использование раскрученного бренда и не допустить его «неправильного» использования.