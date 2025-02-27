Анфиса Чехова столкнулась с увольнением из-за лишнего веса

Анфиса Чехова, известная телеведущая и актриса, поделилась шокирующим опытом, связанным с её борьбой с избыточным весом, который сопровождал ее на протяжении многих лет. В своем недавнем интервью 47-летняя знаменитость рассказала о том, как однажды была уволена со своей работы из-за того, что «не влезала в кадр».

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Чехова признаётся, что всегда чувствовала себя неуверенно из-за своей фигуры и старалась подавать себя уверенной, демонстрируя свои пышные формы. Однако, несмотря на ее усилия, вес оставался как на весах, так и в общественном мнении.

«Наш шеф-редактор Олег уволил меня с формулировкой „Ты не влезаешь в кадр“. Хотя, когда я пришла вести программу, я была полнее, но со временем похудела», — рассказывает Анфиса.

Телеведущая также поделилась о том, как постоянные диеты и эксперименты с чудо-препаратами негативно сказались на ее здоровье.

«Слишком слабые сосуды головного мозга! Я их в юности испортила, принимая все подряд таблетки для похудения. Именно поэтому никому не рекомендую таким образом издеваться над своим организмом!», — предостерегает она своих поклонников.

Анфиса Чехова призналась, что влюбилась

Несмотря на все преграды, Чехова сумела добиться значительных успехов и недавно скинула 30 килограммов, продолжая вдохновлять своих поклонников на путь к здоровью и самопринятию.