Стало известно, почему Басков не выступил в Кремле

Певица Наталия Гулькина рассказала в беседе с mk.ru, что коллега Николай Басков не смог выступить на ее сольном концерте в Кремле.

На концерте Гулькиной вышли на сцену Татьяна Буланова, Натали, Татьяна Овсиенко. Басков должен был выступить под 21-м номером, но заболел.

«Он дал добро на участие в концерте. Сказал, что с удовольствием придет. Но позвонил его директор и сказал, что Коля заболел. Вот такое случилось», — поделилась артистка.

По словам Гулькиной, также на концерте должна была выступить ее бывшая коллега по группе «Мираж» Светлана Разина, однако не смогла из-за проблем с горлом. Как отметила артистка, другая участница коллектива Екатерина Болдышева, она «Мираж» сразу сказала «нет».

Гулькина призналась, что сильно переживала из-за сольного концерта. Она беспокоилась, что зрители не захотят ее слушать без хитов «Миража».