Шаляпин дал модный совет смеющейся над поддельными сумками жене Петросяна

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Super дал модный совет жене Евгения Петросяна, Татьяне Брухуновой, которая смеялась над женщинами с поддельными сумками.

Шаляпин предложил Брухуновой носить пакеты вместо брендированных аксессуаров.

«Танечка, дорогая, переходи на пакеты. Это самое лучшее вложение. И каждый день новый пакет ты себе можешь позволить! И всё в оригинале», — отметил артист.

В январе Татьяна Брухунова раскритиковала москвичек с поддельными сумками Birkin. Она рассказала, что встретила сразу трех девушек с «откровенной фальшью». Женщина спросила, они это носят. Такое поведение жены юмориста раскритиковали некоторые звезды.

Шаляпин назвал заявление Брухуновой глупостью. А актриса Ирина Безрукова посчитала поведение супруги комика неинтеллигентным. Она усомнилась, что Татьяна родилась в семье олигархов и жила на Рублевке с детства.