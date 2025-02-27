Раскрыты подробности отношений Леди Гаги с миллионером

Певица Леди Гага начала готовиться к беременности.

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Об этом сообщает издание Life&Style.

«У них с Майклом Полански стабильные отношения и нет драм, а это именно та обстановка, которую она хочет для своих детей. Это же касается ее отношения к своему телу: сейчас она тщательно относится к тому, что в него вкладывает, к тому, сколько спит, и даже к тому, какую энергию она впускает в свое психическое пространство», — рассказал источник из окружения звезд.

По словам инсайдера, Леди Гага стала читать большое количество литературы и исследований о воспитании детей. Собеседник также отметил, что певица и ее жених уже выбрали интерьер для детской комнаты, который «будет свободен от каких-либо гендерных стереотипов».

«Она хочет забеременеть в этом году, но никто не давит на нее», — добавил источник.

Леди Гага состоит в отношениях с предпринимателем и миллионером Майклом Полански с 2019 года. Он является выпускником Гарвардского университета. Полански занимался благотворительными проектами компании Parker Group, которую создал Шон Паркер, сооснователь Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Леди Гага старается не афишировать свою личную жизнь, поэтому редко появляется на публике вместе с возлюбленным.

В апреле 2024 года певица спровоцировала слухи о помолвке. Журналисты заметили на безымянном пальце поп-исполнительницы кольцо с бриллиантом. Тогда знаменитость не стала комментировать сплетни. А в конце июля Леди Гага подтвердила слухи о помолвке с предпринимателем.