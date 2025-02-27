Мазаев сообщил о готовности выступить в США, если заплатят

Фронтмен группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев сообщил в беседе с «Абзацем» о готовности выступить в США.

«Мне все равно, где выступать за границей. Где платят — там и хорошо», — сообщил музыкант.

По словам Мазаева, ему хотелось бы провести концерт в любой точке мира, где публика интересуется его музыкой.

«Можно было бы дать концерты в Америке. Покорять западный шоу-бизнес уже поздно, но выступить для тех, кто нас любит, можно», — отметил артист.

Мазаев также раскрыл, что хотел бы провести концерт в Метрополитен-опере в Нью-Йорке, Голливуд-боуле в Лос-Анджелесе и в районе Ковент-Гарден в Лондоне.

24 декабря 2025 года Сергей Мазаев заявлял, что его группа «Моральный кодекс» готова выступить за 2 млн рублей на частном мероприятии.

Согласно райдеру, музыканты могут добраться до места выступления сами, но для концертов за МКАД просят предоставить им представительское авто типа Mercedes Sprinter.

Из еды музыканты просят: легкие закуски, импортный тоник, четыре бутылки сухого вина и бутылку крепкого алкоголя. После концерта команде необходимо мясные и рыбные блюда с гарнирами и отдельные блюда для веганов.