Российская юмористка Ирина Мягкова поделилась воспоминаниями о своей поездке во Францию в молодости, рассказав о культурном шоке от местных супермаркетов.

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В интервью журналистке Саше Сулим, которое доступно на YouTube, она отметила, что в то время в Советском Союзе такие магазины были редкостью.

— Это был шок, потому что мы жили в мире, где тогда еще не было супермаркетов. Мы даже не знали, что такое вообще бывает, — заявила Мягкова.

Особенно ее поразило то, что покупателям разрешалось самостоятельно выбирать товары, без участия продавцов.

До этого астролог Константин Дараган предрек Европе тяжелые времена в ближайшем будущем. Дараган предположил, что ряд стран начнет выходить из состава ЕС, в то время как другие будут искать новые альянсы. Особое беспокойство у него вызывает ситуация в Италии и Франции, где протесты уже становятся обыденностью. Астролог предупреждает, что напряженность в этих государствах может перерасти в насилие и потребовать вмешательства армии.

Страны ЕС оказались на грани нового энергетического кризиса из-за цен на газ, которые достигли самого высокого уровня за два года — с февраля 2023 года.