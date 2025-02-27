Плоскоземельщик Лоза высказался о существовании параллельных вселенных

Недавно ученые из США и Швейцарии доказали существование параллельных вселенных. Их открытие под сомнение поставил певец Юрий Лоза, который является сторонником теории о плоской Земле.

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Он отверг открытие, заявив, что такие заявления несерьезны. По его словам, плоская Земля не могла создаться сама по себе, ее создал «Господь Бог». Он позаботился о том, чтобы люди «не лезли туда, куда нам не нужно», и знали свое место в мире, считает певец.

— Ни о каких параллельных вселенных там речь не идет. Речь идет о том, что у нас есть Земля, купол над нами, и, в общем-то, все, чем мы располагаем, то, что нам предоставлено, — убежден Лоза.

Исполнитель считает, что нельзя верить всему тому, что внушают людям, пока явление или феномен не будут увидены собственными глазами. По его словам, всему человечеству внушили ложные идеи, и продолжают постоянно врать, опираясь на авторитет.

Лоза убежден, что радуга — отражение купола неба над плоской Землей, а Луна не может всегда быть к планете только одной стороной.

— Этого не может быть, чтобы она все время поворачивалась одной стороной. Это значит, что она подруливает, причем с разной скоростью. Ну это чушь. А нам говорят: «Нет, это не чушь. Вы это видите, но как бы не видите», — объяснил свою позицию музыкант.

Лоза считает, что полагаться можно только свой опыт и то, что было увидено лично. Более того, на примере предков исполнитель доказал, что вокруг слишком много околонаучной «чепухи», которую не стоит слепо ставить на пьедестал правдивости.

— Есть какие-то вселенные, есть какие-то черные дыры». Начинают лепить какую-то ерунду. Со всех сторон чепуха, со всех сторон вранье, — заключил он в беседе с Life.ru.

Психолог Марианна Абравитова объяснила резкость со стороны артиста. По ее словам, добродетельным Лозу назвать нельзя, поскольку он имеет «желчный» склад характера.

В последнее десятилетие музыкант и композитор Лоза не выпустил ни одного хита, зато приобрел статус одного из главных комментаторов больших инфоповодов и скандалов. Он полагает, что против него объявлен заговор.