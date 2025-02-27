Представитель Буйнова отказалась комментировать инцидент с участием певца

Администратор Александра Буйнова Елена Козырь заявила, что ничего не знает про дорожный инцидент с участием исполнителя.

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"У меня вообще нет никаких слов на эту тему, я об этом не читала", - цитирует представителя музыканта 360.ru.

Ранее сообщалось, что Александр Буйнов сбил 61-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе в Наро-Фоминском округе Подмосковья и "пытался от нее прятаться", как утверждает Mash.

Пострадавшую госпитализировали с разрывом связок.