Продюсер рассказал, что Янис Тимма терроризировал Седокову

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что латвийский баскетболист Янис Тимма мог «терроризировать» свою бывшую жену, певицу Анну Седокову. Об этом Дворцов рассказал «Комсомольской правде».

По мнению Дворцова, экспертиза телефона Тиммы может показать, что спортсмен «терроризировал» супругу в последние месяцы. Продюсер выразил уверенность, что Тимму «никто не доводил».

Неназванный друг певицы рассказал «КП», что отношение Тиммы к Седоковой не было «здоровой любовью». Собеседник издания утверждает, что певица в последнее время «жила как в аду». По его словам, баскетболист иногда спал у дверей ее квартиры и «караулил, чтобы она не ушла».

В середине октября 2024-го певица обратилась в суд с иском о расторжении брака с Тиммой. В конце года судебный участок мирового судьи удовлетворил иск Седоковой.

Следствие назвало причину смерти Яниса Тиммы

В декабре 2024 года 32-летний Тимма был найден мертвым в Москве. Источники СМИ в правоохранительных органах заявили, что он совершил самоубийство.

В январе 2025 года юрист Екатерина Гордон сообщила, что родственники Тиммы получили отказ в возбуждении уголовного дела по факту его смерти. Она отмечала, что члены его семьи обжалуют это решение.