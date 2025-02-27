Люся Чеботина заявила, что поет на уровень выше, чем многие артисты в России

Певица Люся Чеботина, известная своим хитом «Солнце Монако», заявила, что она поет намного лучше, чем многие российские артисты.

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— Я объективно вижу, что пою на уровень выше, чем многие артисты на нашей эстраде. Я здраво оцениваю свои возможности. В первую очередь, голос — это про физические возможности, и здесь я способнее, чем многие другие. Когда мне говорят: «Это не твое», я понимаю, что люди просто-напросто видят во мне конкурента и высказывают это не от чистого сердца, а чтобы сбить меня с толку, — рассказала 27-летняя исполнительница.

Некоторые могли обвинить Люсю в звездной болезни, но артистка, предвосхищая возможные обвинения, заявила, что всегда была вежлива с людьми и не позволяла себе грубости.

По ее словам, она стала уверенной в себе, но не считает это проявлением звездной болезни. Как она отметила, Чеботина никогда не грубила с персоналом и всегда требовала только то, что ей было необходимо, экономя время. Певица подчеркнула, что важно быть скромным, но когда ситуация требует проявить характер и настойчивость, это связано с темпераментом, а не с звездной болезнью, передает «СтарХит».

В феврале Чеботина обрушилась с критикой на певицу Ирину Дубцову. Ей не понравилось, как артистка отозвалась о ней в последнем интервью. В соцсетях знаменитость резко высказалась по этому поводу. Дубцова решила ответить. Она посетовала, что скандал раздули на пустом месте.