Квартира и особняк: раскрыта тайная недвижимость Якубовича

Ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович не живет в двухкомнатной квартире на Каретном Ряду, которую демонстрировал журналистам, его реальное место проживания гораздо просторнее. Об этом со ссылкой на Telegram-канал Shot пишет Life.

По данным издания, ведущий популярной программы проживает в просторной десятикомнатной квартире в Хамовниках, оформленной на его жену. Квартира Якубовича площадью 228 квадратных метров расположена в доме 1914-го года постройки в Чистом переулке. Она занимает почти весь третий этаж, и ее текущая рыночная стоимость оценивается в сумму около 202 миллионов рублей.

При этом у Якубовича также есть особняк на участке в 30 соток в деревне Веледниково Истринского района Подмосковья, стоимость которого оценивается примерно в 1 миллиард рублей.

Активом телеведущего является и дом с баней площадью 43 метра в деревне Сивково Одинцовского района. Стоимость его оценивается в 16 миллионов рублей.

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Якубович владеет и Lexus LX III. На машину было выписано 64 штрафа на общую сумму 42 тысячи рублей, в основном за превышение скорости и нарушение разметки, но все они были оплачены, утверждает издание.

Ранее Леонид Якубович отказался сбривать свои легендарные усы. В рамках своеобразного предновогоднего корпоратива ему было предложено изменить свой образ за 10 млн рублей.