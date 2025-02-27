Алибасов не исключил, что седьмая жена от него уйдет

Основатель группы «На-На» Бари Алибасов признался в интервью NEWS.ru, что не знает, насколько прочным и долгим будет его союз с седьмой женой Еленой Калининой.

«Может, она завтра соберется, все, тапочки, веник, и уйдет отсюда. Я не знаю. Она встречается с таким большим количеством людей, потому что работа у нас такая. Шоу-бизнес называется. Может, найдет кого-то там», — отметил артист.

Алибасов заявил, что не ревнует Калинину. Он объяснил, что супруга не дает поводов, чтобы сомневаться в ее верности. По словам продюсера, ему хочется жить и радоваться каждый раз, когда она появляется. Артист добавил, что может сильно скучать, когда жена куда-то выходит из дома.

«Когда она ходит за хлебом, ее нет 15 минут, я думаю: «Когда ты вернешься!? Жду тебя!» — рассказал продюсер.

В январе 2024 года Алибасов рассказал о том, что женился на своей помощнице Елене. Они «тихо» зарегистрировали брак, пышного торжества не было. Продюсер добавил, что после женитьбы стал «регулярно питаться». В октябре музыкант признался, что начал семейный бизнес с женой. Он продает пряники, испеченные супругой.