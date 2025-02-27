Гуф объявил о завершении карьеры

Российский рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, объявил о завершении музыкальной карьеры. Об этом он сообщил в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Долматов опубликовал расписание концертов «Прощального тура», который начнется с июньского выступления в Минске, а завершится в ноябре на московской «ЦСКА-Арене».

«Это будет прощание с каждым слушателем», — пояснил рэпер, заявив о безмерной благодарности ко всем поклонникам.

Артист не назвал причин решения о завершении карьеры.

Гуф запустил новый бизнес

Ранее рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, пожаловался, что с Долматовым невозможно ни о чем договориться из-за его нестабильности.