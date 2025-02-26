Стало известно, за сколько Томми Кэш готов выступить в России

Эстонский рэпер Томми Кэш готов выступить в России за €150 тыс. (около 9 млн рублей. — «Газета.Ru»). Об этом сообщает Super.ru.

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В райдере Кэша сказано, что он летает бизнес-классом, а его команда — экономом. Рэпер готов разместиться в пятизвездочном отеле недалеко от места проведения мероприятия. Организатор также должен обеспечить ему трехразовое питание или выплатить суточные, а еще предоставить стилиста и парикмахера для концерта.

По данным издания, Кэш готов появиться на корпоративе в России, но боится, что из-за этого его могут исключить из грядущего «Евровидения». После участия в европейском песенном конкурсе рэпер собирается повысить гонорар и обязать заказчиков вносить 100% предоплату.

Super.ru также выяснило, что Томми Кэш встречается с русской моделью Полиной, которая на данный момент проживает в Париже. Девушке около 21 года, она родом из Новосибирска. В своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рэпер публиковал видео, как Полина его поцеловала, когда узнала о победе музыканта в отборочном этапе «Евровидения-2025».

Недавно сообщалось, что итальянская ассоциация по защите прав потребителей Codacons потребовала убрать песню «Espresso Macchiato» Томми Кэша из конкурса «Евровидения». Итальянцы посчитали композицию рэпера оскорбительной.