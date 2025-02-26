Солист группы «Три дня дождя» подделал водительские права

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов имеет судимость за покупку и использование поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

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Отмечается, что артист приобрел поддельные права в июне 2022 года, а в августе предъявил их инспектору ГИБДД, после чего выяснилось, что документ был напечатан на принтере.

По данным источника, исполнитель приобрел их через Telegram.

«На суде, завершившемся в октябре 2022 года, Викторов полностью признал вину. Ему назначили два месяца ограничения свободы», — говорится в сообщении.

Канал уточняет, что до этого Викторов уже несколько раз нарушал закон: в августе 2020 года музыканта задержали за пьяное вождение, а в августе 2022-го Викторову снова выписали штраф за вождение без прав в Москве.

Ранее солист группы «Три дня дождя», находящийся в реабилитационном центре, в свой день рождения обратился к фанатам. Он рассказал о борьбе с зависимостью.