Звезда «Дома-2» рассказала, как на нее повлиял скандальный развод с Капаклы

Звезды «Дома-2» в лучших традициях скандального шоу все делают громко и с размахом, особенно если речь идет о свадьбе или разводе. Так, несколько лет назад во всеуслышание расставались Роман Капаклы и Марина Африкантова. Причиной разрыва стали измены экс-участника телестройки, о которых узнала его возлюбленная.

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Расстались экс-возлюбленные не на доброй ноте. В разгар бракоразводного процесса они с Капаклы практически не общались, а после расторжения брака Африкантова и вовсе сожгла документ, свидетельствующий о разводе, а обручальное кольцо выбросила в реку. Поклонники уверены, что Марина до сих не отошла от столь скандального разрыва. Они нередко находят в ее постах намеки на прошлые отношения и подколки в адрес экс-супруга и его нынешней жены. Сегодня в запрещенной соцсети Африкантова призналась, что то расставание действительно до сих пор тревожит ее — и вот по какому поводу.

Оказывается, что из-за пережитого Марина боится отношений. Сейчас в ее жизни появился мужчина, но ситуация из прошлого мешает ей наладить личную жизнь.

«Я боюсь входить в новые отношения», — призналась звезда телепроекта.

Напомним, сейчас через похожую ситуацию проходит бывшая подруга Марины Ирина Пинчук. Не так давно она получила доступ к перепискам мужа Арая Чобаняна, из которых узнала о его изменах — даже в те периоды, когда девушка лежала в больнице с угрозой выкидыша. Теперь Ира и Арай разводятся. Ранее она призналась, будет ли общаться с Чобаняном после разрыва.