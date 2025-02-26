Amur Mash: стриптиз Бабы Яги вызвал скандал в Хабаровском крае

В доме престарелых в Комсомольске-на-Амуре аниматор в костюме Бабы Яги устроил стриптиз в честь Дня защитника Отечества. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash. "Стриптиз Бабы Яги в доме престарелых возмутил жителей Комсомольска-на-Амуре - на сказочный разврат они пожаловались губернатору", - говорится в публикации. Как пишет Amur Mash, шоу прошло в интернате на Щорса - поздравить сотрудников и руководство туда пригласили недетского аниматора. Некоторые жители города были настолько возмущены происходящим, что обратились с жалобой к губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину. Amur Mash связался с директором учреждения Владимиром Князевым - он все отрицает. До этого сообщалось, что в Москве неизвестные подожгли дверь квартиры лидера группы "Би-2" Егора Бортника (признан в РФ иностранным агентом), известного под псевдонимом Лева. Свои действия неизвестные снимали на видео, которое позднее опубликовали в закрытом Telegram-канале. Авторы ролика рассказали, что их действия были "подарком на 23-е февраля".