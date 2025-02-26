Экс-солист «Премьер-министра» рассказал, почему семья отца не приняла его русскую маму

Пит Джейсон заявил, что отношения с родственниками у его родителей складывались сложно

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Пит Джейсон, бывший солист группы «Премьер-министр», рассказал о сложной семейной истории, связанной с его родителями — русской переводчицей и кенийским студентом.

Он поделился, как культурные различия и давление со стороны родственников повлияли на их отношения.

Как сообщает «Жизнь», по словам Пита, его родители встретились в Российском университете дружбы народов, где отец учился, а мама работала переводчицей. Он отметил, что из-за советских взглядов своих родных, которые родились еще во времена революции, его мать долгое время не могла наладить отношения с семьей отца.

«Какое-то время родные не разговаривали с мамой», — вспоминает он.

Джейсон также поднял вопрос о том, что его мама не могла переехать с отцом в Кению из-за непринятия ее в его семье:

«Детей можно было забрать, а белую жену — нет!» — добавляет он, подчеркивая, как это ощущение создало постоянный конфликт в его детстве.

Кроме того, музыкант открыл интересный факт о своей семье: его мать до отношений с отцом была замужем за другим африканцем, от которого у нее есть старший брат Пита по имени Юджин.