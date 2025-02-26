Музыкант Егор Бортник*, более известный под сценическим псевдонимом Лева «Би-2»* в разговоре с Владимиром Кузнецовым и Алексей Столяровым, пранкерами Вованом и Лексусом, заявил, что не понимает смысл понятия «Родина» и совсем «не верит во все это».

Среди прочего Бортнику* задали вопрос о том, были ли среди участников музыкального коллектива те, кто оказался не согласен с его позицией и высказываниями насчет актуальной ситуации внутри России.

— Те, кто отказался, остались в РФ. И ушел один музыкант, — передает слова Левы «Би-2»* RuTube-канал Вована и Лексуса.

Еще в конце ноября один из лидеров «Би-2» признался, что уже на протяжении полугода содержит музыкальный коллектив на свои собственные деньги. По словам артиста, ему пришлось продать «большую и дорогую» квартиру в Москве.

В Госдуме раскрыли, кто на самом деле поджег дверь квартиры Левы* из «Би-2»

В январе музыкантов группы задержали в Таиланде. Причиной тому послужило проведение концертов без разрешения на работу. Тогда активно обсуждался вопрос о возможной экстрадиции артистов в Россию. По данным пресс-службы коллектива, музыканты дали два концерта в Таиланде.

*Признан Минюстом РФ иноагентами.