Бывший Жанны Фриске заговорил о женитьбе

После смерти возлюбленной Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев закрылся от мира и стал скрывать от публики общего с певицей сына Платона. Более того, мальчик не может видеться с родственниками со стороны матери.

В то же время сам Шепелев строит отношения с Екатериной Тулуповой, с которой познакомился в детском саду, который посещали Платон и дочь девушки.

По словам Дмитрия, начав с ней встречаться, он полностью убедился в том, что Тулупова – его человек. Екатерина не побоялась строить отношения с мужчиной «с таким багажом».

«Она вызывает у меня восхищение. Я влюблен в ее творчество, она необыкновенная. Я понял, что это мой человек – от запаха до взглядов на жизнь. Пора жениться», - сказал Дмитрий в интервью Надежде Стрелец.

Ранее Дмитрий рассказал всю правду об отношениях с Фриске. Также он признался, что не скрывает от Платона правду о его семье.