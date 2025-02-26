В Госдуме раскрыли, кто на самом деле поджег дверь квартиры Левы* из «Би-2»

Лидер российской рок-группы «Би-2» Егор Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известный как Лева, мог сам поджечь дверь своей квартиры в Москве, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, таким образом музыкант хочет выставить себя жертвой.

Некоторые уезжавшие из России граждане практически при мне нанимали людей, чтобы им на стене у квартиры что-нибудь написали, а потом с этими фото шли в посольства, консульства, клянчить вид на жительства из-за того, что им якобы угрожают. Думаю, что, скорее всего, это организовал сам этот Лева, чтобы показать, что он жертва. Видимо, после изменения позиции по Украине администрации [Дональда] Трампа (президента США. — NEWS.ru), ему надо вызвать к себе жалость, — сказал Милонов.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что неизвестные в Москве подожгли дверь квартиры Егора Бортника. По данным канала, на стене рядом с квартирой музыканта поджигатели оставили послание: «Привет врагу и предателю Леве от Пианиста».

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До этого движение «Ветераны России» выступило с предложением возбудить против Бортника уголовное дело о терроризме и конфисковать его имущество в РФ. Причиной стали слова музыканта о финансировании ВСУ, а также оскорбительные высказывания в адрес российских госдеятелей, в том числе представителя МИД РФ Марии Захаровой.