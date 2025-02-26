Назвавшая Киркорова предателем Лолита ответила на его признание в любви

Певица Лолита Милявская намекнула, что больше не злится на Филиппа Киркорова. Об этом артистка сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

За день до этого Киркоров ответил на вопрос об отношении к Милявской: «А я, кстати... А я люблю!». Лолита опубликовала заявление коллеги на своей странице, добавив эмодзи в виде сердечка и подпись: «Я не умею долго злиться».

В начале февраля сообщалось, что Лолита назвала Филиппа предателем за его высказывания о скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. По словам певицы, ее некогда близкий друг предал коллег, поскольку занят только сохранением «собственной короны».