Отец Фриске отреагировал на громкое интервью Шепелева

Отец Жанны Фриске назвал Дмитрия Шепелева «шакалом» после его нового интервью. Об этом сообщает Кp.ru

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25 февраля в Сети было опубликовано большое интервью Дмитрия Шепелева. Впервые за долгое время телеведущий прокомментировал скандал с родителями Жанны и обвинил Владимира Фриске в организации нападения. Из-за этого Дмитрию пришлось нанять охрану.

По словам Владимира, после выхода интервью журналисты «оборвали» его телефон. Несмотря на обвинения, отец Жанны отказался комментировать слова Шепелева, назвав его «шакалом».

Владимир отметил, что посмотрит скандальное интервью только в том случае, если там будет освещена жизнь Платона — внука, с которым он давно не виделся.