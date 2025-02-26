«Ноев ковчег»: Бардаш рассказал о желающих переехать в РФ украинцах

Украинский продюсер, создатель проектов Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш заявил, что многие патриоты Украины разочаровались в украинских властях и начали задумываться о переезде в Россию. Об этом Бардаш рассказал «Царьграду».

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Как заявил Бардаш, разочарование украинцев усилилось на фоне жестких методов мобилизации. По его словам, теперь многие знакомые спрашивают его, как можно попасть в Россию.

«Всё больше спрашивают, как попасть на Ноев ковчег. Я три года назад об этом говорил. А мне в ответ смеялись. Но они просто не понимали на самом деле, что такое Россия. И насколько это райское место на планете», - подчеркнул Бардаш.

По его словам, сейчас украинцы начали «потихонечку» это понимать. Продюсер предположил, что попасть в РФ и получить паспорт станет сложнее.

После начала украинского кризиса Бардаш переехал в Россию. В январе прошлого года стало известно, что он получил российское гражданство. В мае 2024-го Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила ему обвинения по четырем уголовным статьям, в том числе о публичных призывах к изменению конституционного строя.