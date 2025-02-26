Собчак пришла на гала-вечер в корсетном платье с прозрачным кружевом

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак появилась на публике в корсетном платье с прозрачным кружевом. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Собчак стала гостьей гала-вечера благотворительного фонда Naked Heart Foundation супермодели Натальи Водяновой. Журналистка выбрала для мероприятия черное корсетное платье с прозрачным кружевом, колье и накидку. Телеведущей сделали вечерний макияж с черными стрелками и гладкую укладку. В ролике знаменитость позировала вместе с Натальей Водяновой, одетой в красное пышное платье с глубоким декольте и разрезом до бедра.

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До этого Ксению Собчак раскритиковали за образ в дизайнерской шубе. Журналистка снялась в рыжей длинной шубе, которую дополнила темным кардиганом, фиолетовой рубашкой с геометрическим принтом, юбкой-миди, поясом с бахромой, массивными серьгами и ботильонами на платформе. Телеведущая также добавила к образу сумку Bottega Veneta и кожаный галстук той же марки.

Недавно Ксения Собчак в «голой» блузе пришла на день рождения мужа Светланы Бондарчук. Знаменитости уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

Ранее 42-летняя Наталья Водянова открыла гала-вечер в платье с разрезом до бедра.