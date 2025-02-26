В Новосибирске в продаже появились автографы SHAMANа и Мизулиной

Стоимость автографа популярного российского певца Ярослава Дронова и главы «Лиги безопасности интернета» Екатерины Мизулиной варьируется от 5 000 до 10 000 рублей.

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В Новосибирске в продаже появились автографы популярного российского певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

Напомним, пара не скрывает, что между ними романтические чувства.

Лоты с автографами появились на популярном сайте с объявлениями Авито. Стоимость автографа варьируется от 5 000 до 10 000 рублей. Цена зависит от того, где артист оставил свой автограф.

При этом лоты довольно быстро раскупаются. Сейчас предложения можно найти лишь в других городах.

Между тем, ранее сообщалось, что жители Новосибирска остались недовольны концертом певца, который состоялся в Новосибирске 19 февраля в «Сибирь-Арене». Билеты на концерт продавались по 600 рублей.

Отметим, артист уже прокомментировал высказывания в свой адрес.