Шепелев рассказал, почему в момент смерти Фриске его с сыном не было рядом

В этом году исполняется 10 лет со дня смерти Жанны Фриске. Певица скончалась 15 июня от глиобластомы — неоперабельной опухоли головного мозга. Тогда ее сыну Платону было всего два года, и мальчик в трагический момент не был рядом с матерью. Незадолго до случившегося Дмитрий Шепелев увез мальчика.

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«Мне не хотелось, чтобы он был свидетелем ее смерти. Не было сомнений в том, что бой проигран. Это медленный процесс, это было заметно по мелочам, но заметно. Я понимал, что уровень драмы будет очень высокий, и не хотел, чтобы эта ситуация коснулась Платона. Мы попрощались с Жанной, сели в такси, вечером того же дня мы оказались на море. А ночью мне написали о том, что ее не стало», — поделился ведущий в интервью Надежде Стрелец.

Когда артистка еще была жива, по телевидению и в Сети ее болезнь обсуждалась активно — родственники и коллеги пытались собрать деньги на лечение. А после того, как Жанны не стало, ее отец Владимир Копылов и Шепелев громко поскандалили — конфликт продолжается до сих пор. И если родитель Жанны и рад вспомнить дочь публично, то ее супруг, заметим, редко дает комментарии. У Дмитрия есть этому объяснение: «То, что я ничего не комментировал про деньги и ребенка, плохо сказалось на моей репутации. Я не хочу, чтобы образ Жанны был связан с бесконечными скандалами. Оставьте ее в покое».

К слову, сейчас Платону 12 лет, и у него уже есть личный блог. Он посвящен музыкальным и спортивным достижениям звездного наследника. Игра на гитаре — то, чем мальчик увлекся самостоятельно, а вот баскетбол — занятие, к которому его подтолкнул отец. И, надо сказать, не прогадал. Время от времени на страничке Платона появляются доказательства того, что в спорте он, как и в игре на гитаре, делает большие успехи.