Ксения Собчак рассказала, что певица Лолита Милявская помогает людям без пиара. Журналистка прокомментировала скандал с артисткой в Telegram-канале.

После скандала с «голой» вечеринкой Лолиту стали упрекать в отсутствии помощи бойцам, находящимся в зоне СВО. Певица не раз утверждала, что помогает, но не афиширует это. Лолите не все поверили, однако есть и те, кто встал на ее защиту.

«Она сначала СВО помогает. По сей день участвует в помощи по переселению людей с Белгородской области. Собчак иногда пишет, кто помогает, а у нее центр помощи», — написали фолловеры.

Ксения Собчак подтвердила, что Лолита, действительно, обращалась в ее центр. По мнению журналистки, певица помогала «искренне и от души».

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«Многократно сама выходила на нас и помогала людям. Тихо, без всякого пиара. Лично все смотрела, контролировала. И всегда видно, что делает все искренне и от души!» — написала Ксения.

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