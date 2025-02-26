В Москве подожгли дверь квартиры Левы Би-2*

Неизвестные подожгли дверь московской квартиры музыканта Левы Би-2* (Егора Бортника (признан в РФ иностранным агентом)). Об этом сообщает Baza.

Видео поджога было выложено в одном из закрытых Telegram-каналов. На стене рядом с квартирой музыканта поджигатели написали «Привет врагу и предателю Лёве от Пианиста». Кроме того, кадры поджога сопровождались подписью, что это был «подарок на 23-е февраля», а Бортник, который всю жизнь зарабатывал в России, после начала СВО убежал из страны, начал финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) и «подставил бизнес всей своей группы».

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21 февраля сообщалось, что Лева Би-2 соврал о продаже своей трехкомнатной квартиры в Москве. Квартира Бортника расположена рядом с метро «Улица 1905 года». Ее площадь составляет 68 кв. м. Рыночная стоимость недвижимости — около 35 млн рублей.

Недавно Леву Би-2 призвали проверить на предмет финансирования терроризма. Это произошло после того, как музыкант поговорил с пранкерами Вованом и Лексусом, рассказав, что ежемесячно направляет материальную помощь Украине.

Ранее Лева Би-2 назвал себя первооткрывателем квадроберов.

* признан в РФ иностранным агентом.