Прохор Шаляпин рассказал, что любит дарить дамам на 8 Марта

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что он предпочитает дарить своим любимым женщинам на 8 Марта.

По его словам, его подарки всегда отличаются оригинальностью и непредсказуемостью.

«Я люблю помимо цветов преподносить что-то необычное, напоминающее меня. Это могут быть различные мультипликационные персонажи, которые имеют сходство со мной, чтобы дамы смотрели на них и думали обо мне», — рассказал исполнитель в беседе с ОСН.

Но чаще он дарит своим дамам собственный портрет в обнаженном виде.

«Я считаю, что самый главный подарок для моих избранниц – это я сам. Весь – в натуральный рост, вес. Мой шарм, вся моя красота принадлежит в этот день только им», — пояснил Шаляпин.

Однако тех, кому он готовит сюрприз на 8 Марта, он назвать отказался.

Певец также добавил, что есть некоторые дамы, которые в ответ ему тоже дарят подарки, а он никогда не отказывается от подобных презентов, так как больше любит получать подарки, чем дарить.