Самойлова сделала загадочное заявление

Блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова сделала у себя в социальных сетях загадочное заявление. Ее видеообращение опубликовал Super.ru.

На кадрах Самойлова сидит на диване, держа руку на животе и периодически поглаживая его.

«Третьего марта я должна сказать Денису новость. Не знаю, как он отреагирует, но уже дальше молчать и скрывать нет возможности», — сказала в ролике блогер.

Других подробностей она не привела, поэтому о какой новости идет речь неизвестно. Однако в интернете уже активно начали делать догадки по этому поводу. В частности, пользователи считают, что Самойлова может быть беременна пятым ребенком, в семье рэпера появится новое животное или же блогер так решила заинтриговать публику, чтобы объявить о новом шоу.