Муж Пинчук пожаловался на жизнь после скандала с изменой

Арай Чобанян обратился к подписчикам в соцсетях после громкого семейного скандала. Напомним, его супруга Ирина Пинчук узнала об изменах мужа через слитые переписки. Вчера звезда «Дома−2» заявила в личном блоге, что разводится с Араем. Ирина также опубликовала трогательное видео с Чобаняном с милыми семейными кадрами.

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Сегодня неверный муж дал обратную связь. Вчерашний пост Пинчук задел Арая за живое.

«Наверное, люди свой день рождения ждут меньше, чем сторис в этом аккаунте… Последние две недели я жил в аду, и мне казалось, что я уже ко всему готов, я стрессоустойчивый… Но вчерашний пост Иры — это фаталити, я просто рухнул. Так тяжело это было все смотреть. Это просто жесть», — признался Чобанян.

Четыре дня назад Арай перебрался в свою квартиру. Перевезти вещи ему помогли друзья.

Пользователи Сети не поддержали мужчину в этой ситуации.