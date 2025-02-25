Седокова покинула Россию вместе с известным блогером

Анна Седокова восстановилась после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы и вернулась к работе. Сегодня стало известно, что артистка улетела из страны — она отправилась за границу на съемки реалити-шоу. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале актера Вячеслава Чепурченко.

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Седокова была не одна. Компанию певице помимо упомянутого Чепурченко составил фитнес-блогер Алексей Столяров. Также участие в шоу приняли Натан, Катя Адушкина и другие известные персоны. Однако, судя по всему, ни Вячеслав, ни Анна, ни Алексей не задержались на съемках.

Накануне Дня влюбленных Седокова разместила драматичный пост, вероятно, посвященный Тимме. Исполнительница опубликовала несколько печальных строк и призналась, что не знает, как ей жить дальше.

Развод Анны и Яниса состоялся в декабре прошлого года. Через несколько дней баскетболист ушел из жизни. Он сделал это в ночь после дня рождения Седоковой.